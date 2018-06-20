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李嘉誠斥5.8億增持長實

港交所披露權益資料顯示，李嘉誠上周四、周五及本周二連續3個交易日，分別以65.6315元、65.5489元及64.98元，合共購入890.65萬股長實，共涉資約5.84億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報29500點，升129點，較昨日恒指收市高水32點

￭ ADR港股比例指數收報29646點，較香港收市高178點

￭ 藥明生物(02269)大股東減持套40億

￭ 眾安在綫(06060)首5個月原保費收入總額約39.7億人民幣

￭ 人保(01339)首5個月原保費收入按年跌0.25%

￭ 財險(02328)首5個月原保費收入按年增15.03%

￭ 太保(02601)首5個月原保費收入按年增17.62%

￭ 中再保(01508)首5個月原保費收入按年增19.63%

A股大跌 易綱籲冷靜及理性看待

A股周二爆發小股災，上證指數跌逾3%。人行行長易綱接受報章訪問表示，A股波動主要受情緒影響，呼籲投資者保持冷靜，理性看待。

德銀籲買15隻純內地業務股 維持國指14000點目標

德銀報告指中美貿易戰令市場失望，但維持國企指數14000點之年底目標不變，又認為MSCI中國指數仍相對吸引，篩選15隻予「買入」評級的純內地業務股份，當中包括蒙牛(02319)、華潤燃氣(01193)、長江電力(600900.SH)、中國生物製藥(01177)、平保(02318)及太保(02601)等。

歐美股恐慌 道指曾插419收跌287點

美國總統特朗普最新威脅將對中國2000億美元貨物徵關稅，全球股市周二大幅下瀉，道指早段最多插419點，收市瀉287點或1.15%，報24700點，是「六連跌」，並抹去2018年所有升幅。波音和Caterpillar分別挫3.8%和3.6%，市場憂慮蘋果手機付運受貿易戰拖累，股價低收1.6%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國新屋動工年率5月升5%，至135萬間，勝預期

￭ ICE美滙指數尾段報95.02，升0.27%；歐羅兌美元挫；日圓兌美元則升0.45%

￭ 紐約8月期金收跌1.5美元或0.1%，報每盎斯1278.60美元

￭ 紐約7月期油跌1.2%，收報每桶65.07美元；布蘭特8月期油跌0.4%

￭ 歐洲央行行長德拉吉：歐央行對加息保持耐心

￭ 歐股顯著下滑，德股和法股分別跌1.2%及1.1%

￭ 俄羅斯將對美國的路面工程機械徵收關稅，報復美國關稅政策

￭ 人民銀行論文：應適度降低法定準備金要求

￭ 在岸人民幣兌美元（NCY）周二夜市收報6.4890元，較上周五夜市收盤跌540點

美股估值過高 料借貿戰揭大跌市

華爾街億萬富豪投資者Jim Mellon警告，美股估值過高，大跌市預料才剛剛揭開序幕，貿易戰是沽貨藉口。