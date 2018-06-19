中國財經

螞蟻金服今日舉行財富夥伴大會，會上宣布聯合27家基金公司，成立理財用戶服務聯盟，目標是在今年覆蓋5000萬用戶。

合作的27家基金公司，亦是入駐螞蟻「財富號」的成員。據螞蟻金服公布，「財富號」過去1年平均UV(每日獨立訪客量)增長10倍，用戶復購的金額增長3倍，過去1年能賺錢的用戶比例增加20%。

螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟認為，內地理財市場正迎來一場深刻的變革，面臨着打破剛性兌付、從非標走向標準化產品、從重銷售到重服務、回歸代客理財的行業本質。