中國財經

中美貿易戰愈演愈烈，人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.47關口，低見6.4792，收挫575點子，創逾5個月新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.4742，較上周五(15日)下午4時30分收報6.4168，暴跌574點子或0.89%；較晚上11時30分最後成交價6.4370，走弱372點子。

離岸價(CNH)更一度跌破6.48，低見6.4835，截至香港時間傍晚5時41分，離岸價報6.4788，在岸價報6.4748。

官方今日開出的中間價報6.4235，較上周五中間價6.4306，上調71點子或0.11%。

交易員指出，中間價基本遵循定價機制，而即期滙價則受中美貿易爭端升級影響明顯下跌；雖有市場人士認為人民幣大跌只是對假期離岸價下跌的反應，不存在持續性，但中美貿易摩擦恐難短時間結束，市場避險情緒升溫料持續施壓滙價。

另有交易員認為，後續仍需重點關注美元和客盤供需表現，目前看中美貿易爭端推升避險情緒，有利於美元多頭積累人氣，若美滙指數後市站上95關口，人民幣料可能再度承壓。

美國總統特朗普威脅將對2000億美元的中國商品加徵10%關稅，中國商務部稱，如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強而有力反制。