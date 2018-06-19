中國財經

中美貿易糾紛升級，A股在端午節小長假期後復市收挫。上證指數插逾3%，失守3000點關口，連跌4日，創近兩年以來的新低，亦創逾4個月最大單日跌幅。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日大增逾三成至4737億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1.3%，失守3000點大關，其後跌幅不斷擴大，一度低見2871點，挫150點或4.98%，收市險守2900點關口，收報2907點，挫114點或3.78%，成交2412.04億元。

深成指更一度挫逾6%，收市報9414點，挫528點或5.31%，最低見9336點，挫606點或6.1%，成交2324.95億元。

滬深300指數報3621點，挫132點或3.53%；創業板指數報1547點，挫94點或5.76%。

分析師表示，受上周末中美宣布將互加關稅消息打擊，今天大市低開低走，個股大面積跌停，交投量同步放大。市場擔憂中美貿易爭端繼續升級，加上半年底流動性緊張，利空疊加導致市場恐慌情緒集中釋放，中段滬指反彈無力，尾段跌幅略有收窄，料大市短期超跌後會反彈，但力度將較為有限。

各板塊全線下跌，陶瓷股挫逾9%；有色金屬、石油、化工、水泥股挫逾7%；鋼鐵、電力、煤炭股挫逾6%；房地產股挫逾5%；金融亦挫逾3%。

美國上周五正式公布對華新一輪制裁的關稅清單，落實向包含先進工業技術的500億美元中國商品加徵25%關稅。中國隨即作出等量報復。美國總統特朗普其後表示，要求再對2000億美元中國貨物徵收10%關稅，並下令美國貿易代表制訂清單，作為對中國在周末公布的報復行動的回應。