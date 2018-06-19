香港財經 中國財經

小米今早突然公布，暫時擱置中國預託證券(CDR)上市計劃，德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興相信，小米擱置上市的原因是因為監管機構對小米的估值及定價，與之前期望有落差，擔心小米上市之後的高估值令股價有較大溢價，令CDR股價波動。

他認為，監管機構對小米作為首隻CDR發行，需要有合理的買賣估值，故待小米在香港上市一段時間，股價穩定下來才以較合理的估值發行CDR，是更好的做法。

德勤中國全國上巿業務組聯席領導合夥人紀文和補充稱，CDR是國內市場的重大改革，所以首隻CDR一定要慎重推行，定價要謹慎屬正常，而且市傳小米今次上市定價不低，在港上市的股價先穩定下來，可以增強國內投資者對其信心。

至於會否影響其在港上市計劃，歐振興認為，小米會先在本港上市，但CDR延遲發行，或有被其他正在申請的公司如百度等從後趕上，失卻首隻CDR上市之名，「始終在美上市多年的中概股，其估值亦較穩定及有保證，發CDR風險不會太大。」

早前有傳小米CDR的集資額佔比增至一半或更多，意味在港集資進一步減少。歐振興表示，CDR的發行未必會影響本港超大型新股的上市意欲，亦不認為會分簿本港市場迎接相關股份IPO的機會，長遠有利兩地市場互補。