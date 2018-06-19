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渣打集團(02888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)認為，中國的去槓桿還有很長的路要走。

溫拓思早前參加上海陸家嘴論壇期間，被傳媒問到如何對比金融危機與中國的現狀時指出，不知道下一次危機會源起於哪個環節，但需要特別關注債務比較集中、對經濟影響比較大的領域。如果在這些領域中企業槓桿率比較高，那麼在面對經濟困難時他們的反應可能就會過激，其反應程度超過經濟下行本身對於其衝擊的程度。

他表示，自上次金融危機爆發以來，無論在中國還是在全球各地，銀行系統都得到大大的加強，因此當下一次信貸周期或者商業周期進入下行周期時，不太可能會通過銀行體系將周期下行轉化成危機。但他指出，中國政府一方面堅持聚焦於去槓桿，包括國企、民企和政府的去槓桿在過去幾年都在堅決的進行；金融領域中包括理財產品和影子銀行的透明度都在提高，這些都有助於降低負債水平。

溫拓思建議，監管機構進一步加深對於風險積聚領域的研究，即經濟的哪些領域積聚了比較高的負債和風險。如果一個經濟體中的風險是比較均勻分布的話，就不太可能出現危機。如果一個領域的風險比較集中，那麼這就可能成為經濟中的薄弱環節。

另外，談到渣打在中國市場的發展，溫拓思表示，渣打長期以來一直認定中國會按照自己的節奏進行開放，渣打中國的所有戰略布局也都是基於這一前提。他稱，在此次中國之行中，非常明顯地看到中國的監管機構和各級政府有意願和外資銀行保持密切溝通和協作，而渣打也期待可以獲得更多的牌照和許可，以持續擴大其中國業務。

此外，他強調了關於中國企業「走出去」存在的相關風險，首先是政治風險，特別是在一些欠發達地區政治風險比較高；其次是運營風險，在一些更長期、技術複雜性更高的項目中，運營風險就比較突出。