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今日 14:23 中國財經 國際財經

華為發公開信 會遵守每個國家法律

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澳洲媒體報道，當地情報機構建議不要將華為納入5G設備供應商名單，主要是憂慮採用華為的電訊設備可能危及國家安全。華為向澳洲政府發出公開信反擊，稱這種觀點過於片面。

華為澳洲主席John Lord及兩名董事在公開信中稱，最近圍繞着中國問題的公開評論，提到華為在澳洲扮演的角色，引發一些關於安全的顧慮，惟許多評論都過於片面，沒有以事實為基礎。

華為在信中又稱，該公司是一家獨立公司，在已開展業務的170個國家中，會遵守每一個國家的法律和準則，否則其生意一夜之間就會結束。

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