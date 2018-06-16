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今日 14:38 中國財經

海航傳獲中央同意協助籌資

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屢次傳出資金鏈出現問題的海航集團，據報獲中央政府同意協助籌集資金。

外電引述知情人士透露，中國高層官員已同意幫助海航集團籌集資金，又認為海航僅是流動性出現問題，指集團與明天系、安邦保險的問題不同，應支持海航融資。

知情人士表示，人民銀行一位高層官員，與銀保監、外管局等監管機構、國家開發銀行、海南省政府、海航集團董事局主席陳峰和集團最大的債權人開會，指示各方支持海航集團發債。

人民銀行、銀保監、國開行和海南省政府對此未予置評；海航集團拒絕置評。

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