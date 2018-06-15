中國財經

內地股市收跌，上證指數連跌3日，收創逾20個月新低；深成指更失守1萬點關口。兩市成交合計較上個交易日增逾一成至3562億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌1.48%，連跌4個星期，累計挫171點或5.37%。

上證指數今早低開6點後曾短暫靠穩，其後跌幅不斷擴大，一度逼近3000點關口，最低見3008點，挫35點或1.16%，收報3021點，跌22點或0.73%，最高見3048點，升4點或0.15%，成交1621.96億元。

深成指亦下滑，收挫逾1%，收報9943點，挫141點或1.4%，最低見9902點，挫181點或1.8%；最高見10108點，升24點或0.24%，成交1939.59億元。

滬深300指數報3753點，跌19點或0.53%；創業板指數報1641點，挫31點或1.89%。

分析師表示，今日大市慣性下跌，一度接近3000點整數關口，美國料將對中國商品加徵關稅的消息，令市場氣氛進一步渙散，中小型股閃崩情況持續蔓延。目前基本面和技術面均偏空，料大市將保持弱勢，後市調整過程可能會比較漫長和糾結。

各板塊幾乎全線向下，陶瓷股挫逾5%；化工、有色金屬、石油股挫逾2%；電力、鋼鐵股跌逾1%；房地產、水泥、金融股亦偏軟；僅得半新股、煤炭股靠穩。