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今日 13:09 中國財經 港股直擊

中證監警告新經濟公司或涉高估值泡沫

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中證監召開詢價對象工作會議，在會上要求參與詢價的專業機構投資者，必須提交研究報告，並通過主承銷商向監管部門報送，而主承銷商亦應同時報送各家機構的估值報告，中證監及證券業協會將據此，對相關詢價對象進行檢查考核。

《證券日報》報道，中證監發行部相關負責人點名指出，港股新上市的平安好醫生(01833)，上市翌日便跌破發行價，此前上市的眾安在線(06060)、閱文集團(00772)、易鑫(02858)、雷蛇(01337)等新經濟公司，在短短幾個月內大幅下跌，部分甚至跌穿招股價，情況與招股時火爆的認購場景形成鮮明對比，引起了投資者對新經濟公司高估值泡沫的擔憂，也敲響了警鐘。

該負責人又指出，香港市場作為一個以機構投資者為主的成熟市場，上市後破發依然會受到市場質疑，而A股市場以散戶投資者為主，市場更加脆弱，投資者風險識別和風險承受能力相對較弱，在對試點企業進行估值定價時，更應引以為戒。

發行部強調，機構投資者要在試點企業發行定價過程中，發揮好核心關鍵作用。創新企業發行試點工作推出後，新股定價面臨新的挑戰，機構投資者應從維護市場穩定和保護中小投資者利益出發，發揮積極正面引導作用，實現創新試點企業的合理估值和定價。

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