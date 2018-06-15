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今日 11:54 中國財經 港股直擊

平保夥津村成立合資拓中藥研發技術

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中國平安(02318)宣布，與日本津村共同設立的合資公司平安津村正式成立，致力提升中藥研發與製藥技術，推進中國中醫藥產業的健康發展。

平安津村註冊地址位於深圳前海自貿區，註冊資本金10億元(人民幣‧下同)，其中平保方面出資4.4億元，權益佔比44%；日本津村出資5.6億元，權益佔比56%。

平安津村成立後，將在中國搭建起從中藥藥材種植，到最終產品的全產業鏈的質量管理標準體系，提升中藥產品的品質。

目前，平安津村已與平保旗下壽險、好醫生、萬家診所等子公司全面對接開展合作。

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