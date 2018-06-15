中國財經

A股早段維持跌幅，上證指數跌6點，深成指跌60點。

上證指數現報3037點，跌6點或0.21%，最低見3026點，跌17點或0.59%，成交602.07億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10023點，跌60點或0.6%，低見9991點，跌92點或0.92%，成交767.56億元。

滬深300指數報3771點，跌1點或0.05%；創業板指數報1657點，跌15點或0.92%。

各板塊普遍走軟，化工、有色金屬股挫逾1%；石油、電力股偏軟；煤炭、半新股、水泥、鋼鐵、金融、房地產股則靠穩。