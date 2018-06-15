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今日 10:02 中國財經

中國70城市房價按月38連升

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內地樓價持續上揚，70個大中城市房價按年比，連漲32個月，按月則連漲38個月。

路透根據國家統計局公布數據測算，今年5月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.7%，連續32個月上升，漲幅持平於上月。按月比則上升0.7%，連續38個月上升，升幅高於上月的0.5%。

統計局數據顯示，重點城市中，北京與上海5月新建商品住宅銷售價格指數按年分別下跌0.5%和0.4%，按月則分別升0.2%和下跌0.2%。廣州按年升0.1%，按月升1.8%；而深圳按年跌1.7%，按月跌0.1%。

國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，5月份，各地繼續堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不斷加大房地產市場調控力度，全國40多個城市出台了調控政策，防止房價明顯過快上漲。

劉建偉稱，據初步測算，70個大中城市中，4個一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降0.6%和0.2%，分別連續4個月和3個月下降，降幅比上月分別收窄0.4和0.5個百分點。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲5.4%和4.4%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.2個百分點。

5月份，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格按月下降的城市有5個，比上月減少2個；持平的1個；上漲的9個，增加1個。按年下降的城市有8個，比上月減少2個。

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