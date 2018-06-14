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將以同股不同權方式在本港上市的小米，將於本月23日舉行全球發售記者會，25日(周一)起招股。小米本周起已開始進行預路演。

另外，小米更新CDR(中國預託證券)招股書，是次發行CDR所對應的基礎股份，佔是次CDR和港股發行總規模的比例不低50%。是次擬發行B類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，佔CDR和港股發行後總股本的比例不低於7%。

招股書指出，小米集團力爭在5年內通過小米金融自身資本積累，以及對外獨立融資獲取更多的營運資金，實現小米金融的獨立運營。