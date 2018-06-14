中國財經

美國聯儲局符預期加息0.25厘，且會後聲明比較鷹派，但利好出盡後投資者獲利回吐，美元指數衝高回落，人民幣收近三周高。

人民幣兌美元在岸價收報6.3923，較上日下午4時30分收報6.4051，大漲128點子或0.2%；較晚上11時30分最後成交價6.4007，走強84點子。

離岸價(CNH)高見6.3832，截至香港時間晚上7時07分，離岸價報6.3851，在岸價報6.3912。

官方今日開出的中間價終止四連跌，報6.3962，升194點子或0.3%。