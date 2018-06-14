中國財經

內地經濟數據遜預期，當中零售降至15年低，固投更創紀錄新低，分析人士認為，需求端隱憂或在下半年出現，經濟下行壓力升溫。

國家統計局公布，5月全國規模以上工業增加值按年增長6.8%，遜市場預期增7%，增速比上月回落0.2個百分點。首5個月則按年增長6.9%，符預期。

5月社會消費品零售總額按年增長8.5%，遜市場預期增9.6%，2003年6月以來最低。首5個月，社會消費品零售總額按年增9.5%，遜預期增9.7%。首5個月，全國固定資產投資按年增長6.1%，遜市場預期增7%。

招商證券認為，5月供需分離的情況進一步加重，固定資產投資與社會消費品零售增速，持續刷新下限，但需仔細觀察這一現象。

光大證券指出，經濟數據還是在預料中，從需求面來看，主要是投資下滑得較嚴重，因社會融資規模從年初就增長非常慢。往後看，由於整個社融收縮較厲害，因貨幣政策、金融監管都會對社融增長帶來影響，可能對穩定經濟增長帶來不利影響，政策上有必要進行一定的調整。

西南證券稱，經濟將在需求放緩帶動下下行，而近期社融顯著放緩，將加大經濟下行壓力，下半年經濟存在較大放緩風險。

摩根士丹利華鑫證券預計，下半年貨幣財政政策立場，在大方向不變的前提下會有所微調，雖然美國聯儲局持續收緊貨幣政策，對新興市場造成一定的壓力，但由於人民幣滙率和國內通脹水平相對平穩，中性的貨幣政策，以及「去槓桿」的政策立場會繼續延續。