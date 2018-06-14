中國財經

全國政協經濟委員會副主任、中財辦原副主任楊偉民，在一個金融論壇上表示，他在中財辦的時候，請有關單位對內地住宅空置的情況做了調查，內地無論是城市還是鄉村住宅的空置率都非常高，比日本還高，這很不正常，說明用來炒的房子還真不少。

內地傳媒報道，在房屋空置率的問題上，楊偉民建議有關部門應該盡快制訂控制住宅標準。對於房地產市場的市場化調控機制，楊偉民提出六點建議，包括，第一，改革政府壟斷，既要在現有的渠道增加住宅用地，也要擴大住宅用地的供給，不僅要調整產業結構，還要調節空間機構。這是解決高地價的根本。

第二，改革房地產商壟斷住宅供應的體制，應該增加市場供應主體，允許小城市和小城鎮的自然人合作建房。而現在只是允許了建租賃房。第三，改革售多租少的租賃結構，實行租、購同權制度，降低資金收入的稅費。租賃市場重點不應該放在新建多少租賃住房上，而是通過稅收等經濟辦法，使空置的存量住宅進入到租賃市場。

第四，改革房地產稅。第五，改革住房公積金制度。對自願繳存的給予低息貸款等支持，有利於減輕企業的負擔。

第六，改革農村土地制度，改革農村集體建設用地的產權制度。改革農村宅基地建設，因為中國城市當中居住用地一般佔城市建成區了30%左右。比現有城市當中所有的住宅用地總量都要多，這是一種資源的極大浪費。應該加快推動城鄉人口和土地的自由流動。允許農村人進城落戶，這樣才能建立城鄉一體的購房制度，土地制度，戶籍制度，最終才能夠形成現代市場體系。