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今日 14:27 中國財經 國際財經

中信擬全數接手華信能源捷克資產

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據路透報道，捷克競爭監管機構UOHS表示，中國中信集團公司旗下已提出反壟斷相關審批要求，希望當局批准該公司取得中國華信能源所屬捷克資產的全數控制權。但當局稱，此事尚未有最終定案。

中國華信能源在捷克的資產包括CEFC Europe，在酒店、地產、工程、一家運動俱樂部、及Lapasan公司持有的股份，以及間接持有的啤酒釀造商Lobkowicz多數股權。

不過，中國華信位於中國的一個實體持有捷克航空公司Travel Service的49.9%權益，當局則未有提及。

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