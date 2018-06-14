中國財經

人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川出席論壇時表示，最近出現了一些純粹炒作性的、數字類、加密類的一些產品，跟實體經濟沒有什麼關係，但仍舊可以繼續炒熱。

他指出，危機的早期，大家共同的認識都是有些衍生產品發展得非常過度，當然不是所有的衍生產品，還有不少衍生產品都是有用的，但有一些產品像CDO 、CDO平方、CDO立方，可能過多地脫離實體經濟，變成金融市場玩家的炒作工具，最後可能產生巨大的風險。

周小川認為，金融工具、金融市場的交易要更多地為實體經濟服務。