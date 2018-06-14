訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:37 中國財經

周小川警惕純炒作性加密貨幣風險

放大圖片

人民銀行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川出席論壇時表示，最近出現了一些純粹炒作性的、數字類、加密類的一些產品，跟實體經濟沒有什麼關係，但仍舊可以繼續炒熱。

他指出，危機的早期，大家共同的認識都是有些衍生產品發展得非常過度，當然不是所有的衍生產品，還有不少衍生產品都是有用的，但有一些產品像CDO 、CDO平方、CDO立方，可能過多地脫離實體經濟，變成金融市場玩家的炒作工具，最後可能產生巨大的風險。

周小川認為，金融工具、金融市場的交易要更多地為實體經濟服務。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。