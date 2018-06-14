中國商務部公布，中國5月實際使用外資金額(FDI)為90.6億美元，按年增長11.7%，折合約588.1億元人民幣，按年增長7.6%。
今年首5個月，FDI為526.6億美元，按年增長3.6%，折合3455.9億元人民幣，按年增長1.3%。
期內，中國對外非金融類直接投資(ODI)478.9億美元，按年增長38.5%，連續七個月保持增長。
商務部表示，首5個月對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、採礦業，以及批發和零售業，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。
今日 10:31 中國財經
中國商務部公布，中國5月實際使用外資金額(FDI)為90.6億美元，按年增長11.7%，折合約588.1億元人民幣，按年增長7.6%。
今年首5個月，FDI為526.6億美元，按年增長3.6%，折合3455.9億元人民幣，按年增長1.3%。
期內，中國對外非金融類直接投資(ODI)478.9億美元，按年增長38.5%，連續七個月保持增長。
商務部表示，首5個月對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、採礦業，以及批發和零售業，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。
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