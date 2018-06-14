中國財經

人民幣中間價終止四連跌，報6.3962，較上日6.4156，上調194點子或0.3%，是5月11日最大調升幅度。

中間價較昨午4時30分收市6.4051，上升89點子；較昨晚11時30分夜盤收市6.4007，上調45點子。