A股早段下滑，上證指數跌15點，深成指跌48點。
上證指數現報3064點，跌15點或0.49%，最低見3059點，跌19點或0.65%，成交700.37億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10266點，跌48點或0.47%，低見10241點，跌73點或0.71%，成交845.73億元。
滬深300指數報3810點，跌15點或0.41%；創業板指數報1705點，跌7點或0.43%。
各板塊普遍走軟，有色金屬、石油、金融、煤炭、水泥、化工、房地產股偏軟；鋼鐵股則漲逾1%；電力股靠穩。
今日 10:51 中國財經
A股早段下滑，上證指數跌15點，深成指跌48點。
上證指數現報3064點，跌15點或0.49%，最低見3059點，跌19點或0.65%，成交700.37億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10266點，跌48點或0.47%，低見10241點，跌73點或0.71%，成交845.73億元。
滬深300指數報3810點，跌15點或0.41%；創業板指數報1705點，跌7點或0.43%。
各板塊普遍走軟，有色金屬、石油、金融、煤炭、水泥、化工、房地產股偏軟；鋼鐵股則漲逾1%；電力股靠穩。
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