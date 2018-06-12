今日 00:50
中國財經
在岸人民幣兌美元（CNY）在本港時間晚上11時半收報6.4042元，較周一夜市收盤跌17點子。
滙控新策略投資千億谷增長
今日信報
沙中線又爆造假 土瓜灣站削鋼筋
紀曉風
｜
今日信報
香藝師鄧皓荃慨嘆：中國香文化由日本傳承
譚淑美
｜
今日信報
專心睇戲 成交勁縮
恒昇
｜
今日信報
人幣資產長遠前景可期
溫天納
｜
今日信報
Behind ‘Songun’: Is there also factional politics in N Korea?
Simon Shen｜ EJ Insight
農場手遊收成換零食 九十後首創 打機攞着數
StartupBeat
歐羅美元陷財政貨幣政策拉鋸戰
Erik Norland
｜
財富管理
美朝簽聯合文件 承諾為朝鮮半島無核化努力
時事脈搏 ｜ 昨日 15:30
【新股追蹤】美團傳本月申請港上市籌468億
香港財經 ｜ 昨日 18:03
渣打溫拓思對併購持開放態度
港股直擊 ｜ 昨日 15:32
【帶眼識股】悶股發財
即巿股評 ｜ 昨日 18:24
【看圖測市】英國數據全線潰敗 英鎊/美元掙扎於1.3400
國際財經 ｜ 昨日 18:52
港股兩日進賬144點 教育醫藥股見鑊氣
港股直擊 ｜ 昨日 17:24
特朗普:金正恩承諾銷毀導彈試驗場
時事脈搏 ｜ 昨日 17:15
香港小輪逾10億奪通州街項目
地產新聞 ｜ 昨日 17:48
理文系大股東讓股予三子
重要通告 ｜ 昨日 18:57
梁振英:倘堅持「八萬五計劃」 房屋問題或已不存在
時事脈搏 ｜ 昨日 20:11
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞