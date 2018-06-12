中國財經

國家外滙管理局宣布，取消合格境外機構投資者(QFII)多項限制，包括資金滙出20%比例要求。

外管局發布通知，完善合格境外機構投資者境內證券投資相關管理，進一步便利跨境證券投資。

主要政策措施包括取消QFII資金滙出20%比例要求，QFII可委託託管人辦理相關資金滙出；取消QFII、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)本金鎖定期要求，QFII、RQFII可根據投資情況滙出本金，以及允許QFII、RQFII開展外滙套期保值，對沖境內投資的滙率風險。

上述通知及措施即日起實施。