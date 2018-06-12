中國財經

A股早段靠穩，上證指數升4點，深成指則升34點。

上證指數現報3057點，升4點或0.14%，最高見3061點，升8點或0.28%，成交589.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10209點，升34點或0.33%，高見10227點，升52點或0.51%，成交830.84億元。

滬深300指數報3796點，升16點或0.43%；創業板指數報1696點，升7點或0.46%。

各板塊普遍向下，有色金屬股挫逾1%；化工、水泥、房地產、鋼鐵、金融、煤炭、電力股偏軟；石油股則靠穩。