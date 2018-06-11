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今日 18:56 香港財經 中國財經

小米港集資額傳縮水 CDR增至390億

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小米中國預託證券(CDR)集資額據報將增至50億美元(約390億港元)，意味着本港IPO集資額將有所縮減。

外電引述知情人士透露，小米正考慮透過發行CDR集資50億美元，佔其整個100億美元(約780億港元)的上市計劃的比例增至一半。

早前有消息指，內地以CDR形式發售的股份佔IPO集資總額30%，即約30億美元(約234億港元)；其餘70%股份，即70億美元(約546億港元)將在本港發售。

知情人士表示，分配比例仍須視乎兩地市場的需求，不排除再有轉變。此外，小米對上市的目標估值約750億美元(約5850億港元)，但金額亦有可能有變。

小米對此拒絕置評。

小米已申請以CDR形式上市，據招股說明書申報稿披露，小米今年首季虧損70.05億元(人民幣‧下同)，營業收入344.12億元。2017年錄得虧損438.26億元，2016年則錄得盈利5.53億元。

外電報道引述文件稱，小米計劃集資所得款項淨額，其中約30%用於研發及開發公司的核心內部產品，包括智能手機、智能電視、筆記型電腦、AI揚聲器和智能路由器；約30%用於擴大和加強公司在物聯網、生活方式產品和移動網際網路服務(包括人工智能)方面的生態系統；約30%用於全球擴張。

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