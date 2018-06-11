中國財經

上海證交所理事長黃紅元表示，今年上交所將推進兩項重要工作，以支持和服務「一帶一路」倡議為重點，加強與境外交易所之間的合作；增強服務實體經濟能力，支持新經濟、創新企業上市融資。

黃紅元指出，為支持新經濟企業發展，去年上交所啟動了「新藍籌行動」，今年證監會宣布開展創新企業境內發行股票或預託憑證(CDR)試點的政策，上交所也在積極做好相關準備。

他又說，上交所將進一步探索與沿線交易所、投資者、中介商的合作，努力構建「一帶一路」資本市場的合作和利益共用機制。