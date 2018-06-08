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今日 16:38 中國財經

銀保監完善銀行存款偏離度管理

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銀保監聯合人民銀行發布通知，完善商業銀行存款偏離度管理。

通知稱，調整存款偏離度定量考核方法，將監管指標值由原來的3%調整至4%，同時簡化計算方法，將季末月份與非季末月份採用相同的指標計算標準。

銀保監指出，要進一步完善監督檢查，實施差異化管理，並加大監管措施執行力度。

通知稱，完善存款偏離度管理是規範銀行吸收存款行為、督促銀行強化合規經營的重要舉措，與「治亂象」相輔相成，也是適應銀行業務模式和金融市場變化的及時修訂，有助於進一步規範銀行經營行為，更好地支持實體經濟發展。

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