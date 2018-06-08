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今日 15:56 中國財經

銀保監取消中資銀行外資持股限制徵意見

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為進一步擴大銀行業對外開放，銀保監發布徵求意見稿，取消中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，實施內外資一致的股權投資比例規則。

銀保監決定廢止《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》，同時修改《中國銀監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》、《中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》和《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》。

意見稿稱，遵循國民待遇原則，不對外資入股中資金融機構作單獨規定，中外資適用統一的市場准入和行政許可辦法。

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