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今日 15:28 中國財經

滬指收跌1.4% 三周累挫近4%

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內地股市收挫逾1%，上證指數失守3100點關口，挫1.36%，連續兩日走軟。兩市成交合計縮減至3541億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.26%，連跌3個星期，累計跌126點或3.95%。

上證指數今早低開8點後走軟，隨即失守3100點關口，其後跌幅不斷擴大，收報3067點，挫42點或1.36%，最多挫56點或1.81%，低見3053點，成交1611.79億元。

深成指亦低開低走，收報10205點，挫108點或1.05%，最低見10136點，挫177點或1.72%，成交1929.12億元。

滬深300指數報3779點，挫51點或1.34%；創業板指數報1711點，挫18點或1.09%。

分析師表示，今日大市低開低走，尾段跌幅略有收窄。個別股份普遍下跌但交投量未見放大，市場氣氛低迷。工業富聯(601138.SH)今日上市交易，市場對「獨角獸」企業的擴容效應憂慮加大，投資者持幣觀望情緒造成買盤寥寥可數，料後市將考驗前期低點3041點。

各板塊幾乎全線下滑，船舶股漲3%；金融股挫逾2%；煤炭、有色金屬、石油、化工、房地產、電力、水泥、鋼鐵股挫逾1%；僅得半新股靠穩。

台灣鴻海旗下「富士康工業互聯網」首日掛牌，高開近兩成後，飆至19.83元漲停，升6.06元或44.01%。

中國海關總署公布，以人民幣計，5月出口按年增3.2%，勝市場預期增1.6%；進口增15.6%，遠勝預期增8.6%。

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