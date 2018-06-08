中國財經

A股早段跌幅擴大，上證指數挫1%。

上證指數現報3077點，挫31點或1.02%，最低見3076點，挫33點或1.07%，成交652.73億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10233點，跌80點或0.78%，低見10224點，跌89點或0.87%，成交845.67億元。

滬深300指數報3789點，挫41點或1.07%；創業板指數報1719點，跌11點或0.64%。

各板塊幾乎全線走低，金融、房地產、煤炭、有色金屬股挫逾1%；化工、電力、鋼鐵、水泥、石油股亦偏軟；半新股則靠穩。