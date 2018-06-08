中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開8點後，隨即失守3100點關口。

上證指數開市報3100點，跌8點或0.29%；現報3096點，跌12點或0.41%。

深成指開市報10290點，跌23點或0.23%；現報10287點，跌26點或0.25%。

滬深300指數開市報3819點，跌11點或0.3%；創業板指數開市報1726點，跌4點或0.24%。

各板塊普遍偏軟，房地產、鋼鐵、金融、煤炭、化工、有色金屬、電力股偏軟；石油、水泥股則靠穩。