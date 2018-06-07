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今日 20:37 國際財經 中國財經

羅斯:與中興達成協議 罰款78億

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美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受CNBC訪問時表示，已與中興通訊(00763)達成協議，後者將支付10億美元(約78億港元)罰金及第三方托管金4億美元(約31.2億港元)，並必須在30日內更換所有管理層和董事會成員。

他強調，不希望中興通訊一事對中美關稅談判產生影響，而美國對中興通訊的處置使用迄今為止最嚴格的合規。

羅斯又稱，美國至今尚未發現與華為有關的違規行為。

另外，羅斯認為，美國不會放鬆與伊朗相關的制裁，惟可能會有非常小、非常個別放鬆，如出於人道主義的放鬆。

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