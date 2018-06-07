中國財經

人民銀行上海總部副主任孫輝在上海市政府新聞發布會上表示，互聯網金融風險集中整治取得明顯成效，全國違規業務規模下降近57%，違規機構大量退出市場。

目前，境內比特幣交易平台已經基本退出市場，ICO全部被取締，體現了防範金融風險的決心和成效。

孫輝表示，新領域風險得到化解，境內比特幣交易平台、ICO清理整頓和取締工作已經基本完成，「現金貸」整治也取得進展。

人行下一步將繼續降低存量風險，壓縮違規業務規模，同時探索互聯網長效監管機制，研究可行措施使互聯網金融風險的監管防護進入可持續階段。