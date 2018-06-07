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中證監昨晚公布CDR試行辦法，即日起接受合資格企業申請發行CDR。交銀國際研究部主管洪灝認為，現時美股估值很高，將在美國掛牌的新經濟中概股引回國，質疑並非好做法。

他稱，「內地投資者可以參與，但能否有回報就是另一個問題」，並會將資金鎖定在某幾家估值過貴的企業，限制A股表現，而且政策主導的改變已多次耽誤中國市場，故他對CDR能提振市場不感樂觀。

他續指出，聯儲局加息、人行縮表、環球大選等多件大事將釋放市場波動性，再不如去年幾乎所有板塊都上升，該行今年薦醫藥、日常消費品、公用及燃氣股。