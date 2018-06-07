中國財經

國家能源局新能源司與光伏行業協會部分企業代表昨日進行座談，為支持和促進光伏產業發展，能源局表示，將深入貫徹落實壯大清潔能源產業的戰略部署，近期重點做好幾方面工作，包括配合財政部抓緊發布第7批可再生能源補貼目錄。

此外，能源局將加大電力體制改革力度，切實推動分布式發電市場化交易試點；加快可再生能源電力配額制度的落地實施；抓緊減輕可再生能源企業負擔各項措施的貫徹落實，營造良好市場環境和營商環境。

同時，要求電網企業做好光伏項目並網工作；着力擴大光伏發電消納市場，減少棄光限電。