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路透引述歐盟反欺詐辦公室(OLAF)的官員表示，懷疑在一宗涉資龐大的欺詐案中，匈牙利和希臘已成為歐盟內的重災區。該案涉及通過中國的「新絲路」項目進口中國服裝與鞋類產品，而這些商品的價值被低報，以少繳關稅和銷售稅。

這宗涉及數百萬歐羅的大型欺詐案首先在英國被揭露，相關違法行為在該國已持續多年，促使歐盟執委會於今年要求英國向歐盟預算繳納27億歐羅(249.8億港元)的流失稅款。歐盟國家的關稅是該區域預算的直接來源，由各成員國收取後轉交。

歐盟反欺詐辦公室的官員指，現在懷疑欺詐活動可能已轉移至匈牙利和希臘雅典的比雷埃夫斯(Piraeus)港，後者的多數股權自2016年以來一直由中國國企中國遠洋海運集團持有。

OLAF官員稱，匈牙利和希臘海關資料顯示，在過去兩年中，進口自中國且價值被低報的服裝及鞋類產品激增。在這趨勢出現的同時，流入英國的此類商品減少。

歐盟官員表示，OLAF資料顯示，2017年英國多佛(Dover)港和Felixstowe港仍然是低價報關的中國進口商品進入歐盟的主要樞紐，但今年由於英國海關加大檢查力度，此類商品的流入幾乎停止。

這些官員稱，英國脫歐決定可能也促使從事這項生意的犯罪組織，尋找將中國商品運往歐洲的新路線。