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今日 11:39 中國財經

滬指半日靠穩 金融股升逾1%

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A個個別發展，上證指數半日靠穩，深成指微跌6點。

上證指數在窄幅水平上落，最多升13點，高見3128點，半日收報3117點，升1點或0.06%，成交996.79億元(人民幣‧下同)。

深成指高開後，最高見10411點，升46點，其後倒跌，半日收報10358點，跌6點或0.06%，成交1139.74億元。

滬深300指數報3844點，升7點或0.19%；創業板指數報1737點，跌5點或0.32%。

各板塊個別發展，金融股、次新股、鋼鐵股升逾1%；煤炭、房產股靠穩；石油股跌逾1%。

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