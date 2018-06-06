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今日 17:44 中國財經 國際財經

fb與華企共享數據 外交部:不了解不評論

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Facebook(fb)據報最少與4家中國公司共享數據。中國外交部發言人華春瑩表示，不了解具體情況，也不會評論有關公司的合作，但希望美方能為中方企業的投資和經營活動，提供公正、透明、公開和友善的環境。

美國《紐約時報》稍早前報道，fb目前允許被美國情報機關認定為威脅國家安全的華為、聯想(00992)、廣東歐珀移動(OPPO)及TCL集團獲取fb用戶的部分詳情，例如狀態、社交關係及讚好資訊等。

不過，fb表示，可能於本周內結束與華為的協議，又強調分享的數據不會儲存至華為的伺服器。

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