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今日 14:24 中國財經

A股午後續軟 水泥股逆市漲1%

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A股午後持續走軟，上證指數升1點，深成指跌17點。

上證指數現報3115點，升1點或0.04%，最低見3103點，跌10點或0.34%，成交1343.02億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10367點，跌17點或0.17%，低見10337點，跌47點或0.46%，成交1648.81億元。

滬深300指數報3840點，跌5點或0.13%；創業板指數報1744點，跌1點或0.1%。

各板塊個別發展，水泥股漲1%；石油、有色金屬、化工、鋼鐵股靠穩；房地產、金融、電力、煤炭股則偏軟。

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