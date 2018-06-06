中國財經

台灣股市高收，加權指數收報11201點，升101點或0.92%。

台股今早高開11點，其後升幅不斷擴大，最高見11207點，創逾4個月新高。其中，電子股漲1.13%，金融股亦升0.59%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股納指再創新高的強勢，因全球科技股繼續上揚，蘋果等科網巨擘股價破頂，帶動台灣蘋果概念股造好，刺激大市走高。

個股方面，重磅股大立光漲3.93%，聯發科漲1.85%，鴻海漲1.14%，台積電升0.44%。