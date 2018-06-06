上證指數早段偏軟，現跌2點，深成指升不足1點。
上證指數現報3111點，跌2點或0.1%，最低見3103點，跌10點或0.34%，成交672.19億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10385點，升不足1點，高見10403點，升18點或0.18%，成交862.76億元。
滬深300指數報3840點，跌4點或0.11%；創業板指數報1748點，升2點或0.12%。
各板塊普遍向好，半新股漲2%；有色金屬股漲逾1%；鋼鐵、水泥、煤炭、化工股靠穩；石油、金融、房地產、電力股則偏軟。
今日 10:47 中國財經
上證指數早段偏軟，現跌2點，深成指升不足1點。
上證指數現報3111點，跌2點或0.1%，最低見3103點，跌10點或0.34%，成交672.19億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10385點，升不足1點，高見10403點，升18點或0.18%，成交862.76億元。
滬深300指數報3840點，跌4點或0.11%；創業板指數報1748點，升2點或0.12%。
各板塊普遍向好，半新股漲2%；有色金屬股漲逾1%；鋼鐵、水泥、煤炭、化工股靠穩；石油、金融、房地產、電力股則偏軟。
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