中國財經

上證指數早段偏軟，現跌2點，深成指升不足1點。

上證指數現報3111點，跌2點或0.1%，最低見3103點，跌10點或0.34%，成交672.19億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10385點，升不足1點，高見10403點，升18點或0.18%，成交862.76億元。

滬深300指數報3840點，跌4點或0.11%；創業板指數報1748點，升2點或0.12%。

各板塊普遍向好，半新股漲2%；有色金屬股漲逾1%；鋼鐵、水泥、煤炭、化工股靠穩；石油、金融、房地產、電力股則偏軟。