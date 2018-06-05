今日 21:46
重要通告
港股直擊
中國財經
人保集團(01339)公布，其A股發行申請，已獲中證監主板發行審核委員會通過。
該公司建議首次公開發行不超過45.99億股A股，在收到中證監核准的正式文件後會另行公告。
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