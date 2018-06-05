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今日 12:05 中國財經 國際財經

歐盟前主席:中國AI發展將領先全球

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歐盟委員會前主席巴羅佐(Jose Manuel Barroso)警告，在發展人工智能(AI)方面，世界可能落後於中國。

現任高盛國際非執行主席的巴羅佐接受CNBC訪問時表示，中國正在全力發展人工智能，認為中國人不是空口說白話，而是正在投入巨資。

他補充稱，對中國的看法並不消極，總的來說，中國領導的科學發展將造福世界。

巴羅佐說，歐洲不應天真，必須通過確保更多資金用於人工智能開發來保護自己，又指歐盟的淨捐助國被要求在今後7年內提供1000億歐羅用於科學研究。

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