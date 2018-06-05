中國財經

上證指數早段續偏軟，現跌7點，深成指則升43點。

上證指數現報3083點，跌7點或0.24%，最低見3080點，跌11點或0.36%，成交633.33億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10247點，升43點或0.42%，高見10280點，升75點或0.74%，成交764.93億元。

滬深300指數報3804點，跌2點或0.07%；創業板指數報1715點，升12點或0.76%。

各板塊個別發展，煤炭、金融、鋼鐵、房地產、有色金屬、石油、電力股偏軟；化工、水泥股則靠穩。