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國務院副總理劉鶴與美國商務部長羅斯昨日結束經貿磋商，外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上表示，關於中美經貿磋商，中方已經發表聲明，下一步會否再去美國，或有新一輪磋商，具體細節要查詢商務部。

華春瑩表示，中方立場非常明確，談判大門始終敞開，希望和美方通過磋商談判解決貿易問題。

中方昨日單獨發聲明指出，中美在農業和能源等多個領域進行良好溝通，取得積極及具體進展，但同時警告如美方推出包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。