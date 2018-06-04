中國財經

台灣股市高收，加權指數收報11109點，升160點或1.47%。

台股今早高開53點，其後升幅不斷擴大，以全日最高位收市，連續第3日上揚。其中，泥窯股漲3.38%，機電股漲1.77%，造紙股亦漲1.58%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨美國股市上周的漲勢，其中標指及納指升逾1%，因美國非農業就業數據理想，歐洲地緣政局緩和，加上科技股造好，推動大市上揚。

個股方面，重磅股大立光漲4%，聯發科漲3.29%，台積電漲2.23%，鴻海漲1.39%。