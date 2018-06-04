中國財經

上證指數早段靠穩，現升7點，深成指升13點。

上證指數現報3082點，升7點或0.24%，最高見3098點，升23點或0.76%，成交682.76億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10183點，升13點或0.14%，高見10234點，升65點或0.64%，成交893.28億元。

滬深300指數報3795點，升24點或0.65%；創業板指數報1699點，跌10點或0.59%。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；金融、水泥、煤炭、鋼鐵、房地產、化工股靠穩；有色金屬、石油、電力股偏軟。