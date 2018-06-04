訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:11 中國財經

中糧傳復購美大豆 未來採購或再現變數

放大圖片

路透引述消息人士報道，中國國營企業中糧集團已從美國購買大豆，但未來採購情況或將因中美貿易關係再現緊張而受到威脅。

消息稱，雖然尚不清楚中糧集團訂購了多少貨物，但該集團及中儲糧總共已買進至少10筆美國大豆。

上周，中國同意讓國企重新開始購買美國大豆，以降低兩國之間3350億美元貿易逆差。外界將此視為雙方貿易爭端暫時停止的跡象。但美國白宮其後稱，將公布向總值500億美元中國進口貨品加徵關稅的最終清單，除非中國解決竊取美國知識產權問題，否則將予以實施。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。