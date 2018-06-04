中國財經

路透引述消息人士報道，中國國營企業中糧集團已從美國購買大豆，但未來採購情況或將因中美貿易關係再現緊張而受到威脅。

消息稱，雖然尚不清楚中糧集團訂購了多少貨物，但該集團及中儲糧總共已買進至少10筆美國大豆。

上周，中國同意讓國企重新開始購買美國大豆，以降低兩國之間3350億美元貿易逆差。外界將此視為雙方貿易爭端暫時停止的跡象。但美國白宮其後稱，將公布向總值500億美元中國進口貨品加徵關稅的最終清單，除非中國解決竊取美國知識產權問題，否則將予以實施。