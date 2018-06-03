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據外電引述消息人士報道，西班牙酒店業者巴塞羅集團(Grupo Barcelo)，考慮收購海航集團在諾翰酒店集團(NH Hotel Group SA)的持股，估值約6.7億歐羅(約61.31億港元)。

諾翰酒店集團第三大的股東台灣企業美諾(Minor)日前稱，正在考慮提交收購海航持股的意向。

此前已有消息傳出，海航計劃出售其持有的29.5%西班牙諾翰酒店集團股權，美國維權基金Elliott Management及私募基金Apollo Global Management等潛在競購者有意收購。